Высокий охват прививками в Курганской области снизил заболеваемость гриппом на 37,5 %

11:00 | 22.08.2018

Высокий охват прививками против гриппа в прошлом сезоне помог снизить распространение инфекции в Курганской области на 37,5 %. Об этом заявляет региональное управление Роспотребнадзора.



Проведенный ведомством анализ заболеваемости гриппом и ОРВИ в прошедшем эпидемическом сезоне показал, что количество привитых против гриппа жителей области превысило 360 тысяч человек, впервые был достигнут охват прививками 42,5 % населения. Всего в эпидсезон зарегистрировали 173 случая гриппа, показатель заболеваемости составил 20,2 на 100 тысяч населения, что на 37,5 % ниже показателя сезона 2016–2017 гг.



«Можно со всей уверенностью сказать, что вакцинация позволила снизить заболеваемость гриппом трудоспособного населения и предотвратила возникновение осложнений после перенесенного заболевания», — рассказали в пресс-службе управления.



В преддверии эпидемического сезона 2018–2019 гг. в регионе планируют привить от гриппа не менее 45 % населения, а это почти 380 тысяч человек.



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