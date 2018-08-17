Прокуратура Зауралья: задолженность по микрозаймам превысила 60 млрд рублей

15:59 | 21.08.2018

Некредитные организации в текущем году выдали физическим лицам микрозаймы на сумму свыше 15 млрд рублей. Задолженность по ним, в том числе по ранее предоставленным, превышает 60 млрд рублей. Из них более 3,5 млрд рублей — это просроченная задолженность. Такие цифры приводит прокуратура Курганской области. Усугубляют ситуацию многочисленные нарушения со стороны ростовщиков.



В ходе прокурорской проверки курганской микрофинансовой организации ООО МК «Северавто» выяснилось, что общество в государственный реестр микрофинансовых организаций не включено, вместе с тем в нарушение федерального закона в своем наименовании использует словосочетание «микрокредитная компания».



Прокурор Альменевского района при проверке ООО МКК «Стоярд» установил, что в договоры займов с физическими лицами, в нарушение требований федеральных законов, не включен пункт, указывающий на изменение суммы расходов заемщика при увеличении процентной ставки.



Этот же прокурор нашел нарушения прав потребителей в деятельности ООО МКК «Фин-Про». На вывеске компания не разместила информацию о месте своего нахождения, фирменном наименовании, ИНН, ОГРН. Кроме того, на информационном стенде общества указано, что при предоставлении микрозаймов штрафы и пени не взимаются, вместе с тем пунктом 12 индивидуальных условий договоров микрозайма предусмотрена ответственность заемщика за ненадлежащее исполнение условий договора в виде неустойки.



Нарушения в деятельности микрофинансовых организаций в текущем году также выявили прокуроры Варгашинского, Кетовского, Куртамышского, Макушинского, Петуховского, Половинского, Юргамышского районов. В ведомстве подчеркнули, что по всем фактам приняты меры прокурорского реагирования.



Фото: stoplike.ru