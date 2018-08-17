Пьяный водитель ВАЗа покалечил в дорожной аварии в Зауралье двоих человек и себя

11:38 | 21.08.2018

В Кетовском районе Курганской области по вине нетрезвого водителя рано утром 20 августа произошла авария, в которой пострадали два человека. Автомобили вряд ли подлежат ремонту.



На 28-м километре дороги Курган — Садовое — Утятское 26-летний курганец на ВАЗ-21120 допустил выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем LADA 211540. По информации Госавтоинспекции, 40-летний водитель LADA попал в больницу с травмами. Пострадала в аварии и его пассажирка — 63-летняя женщина. Виновник ДТП тоже получил травмы. В ведомстве уточнили, что водитель ВАЗа сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.



Фото гибдд.рф