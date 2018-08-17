Жительница Зауралья оставила на теле любовника 26 ножевых ранений и легла спать

14:27 | 20.08.2018

В Курганской области Сафакулевский районный суд приговорил местную жительницу к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за жестокое убийство любовника. Суд признал достаточными для вынесения приговора доказательства, собранные следственными органами регионального СКР.



Судом установлено, что с 14 на 15 марта женщина поссорилась со своим сожителем во время застолья. В пьяном угаре она схватилась за кухонный нож и набросилась на любовника. По данным экспертов, она нанесла не менее 26 ударов. После женщина легла спать, оставив его лежать и истекать кровью на полу в кухне. От полученных ранений мужчина скончался. Его тело обнаружил утром пришедший в гости брат.



Приговор вступил в законную силу.