Курганец украл из магазина бутылку элитного шампанского

16:42 | 17.08.2018

В магазине на улице Советской в Кургане посетитель украл средь бела дня элитное спиртное ради наживы. Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД России, он выбрал одну из самых дорогих бутылок шампанского и, пока за его действиями никто не наблюдал, похитил ее и скрылся. Обнаружив пропажу, работники магазина обратились в полицию.



Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции изъяли запись с камеры видеонаблюдения в торговом зале. Спустя несколько дней похитителя элитного шампанского задержали. Им оказался 48-летний ранее судимый и неработающий житель города. Мужчина планировал продать спиртное по более низкой цене, а деньги потратить на личные нужды.



По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание — лишение свободы на срок до 2 лет. В настоящее время злоумышленник заключен под стражу.