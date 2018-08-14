В Зауралье 98 кандидатов будут биться на выборах за вакантные должности в органах местного самоуправления

15:44 | 17.08.2018

«Никаких нарушений не должно быть», — сказал первый вице-губернатор Курганской области Виктор Сухнев на рабочем совещании в правительстве региона, посвященном подготовке к выборам в органы местного самоуправления. В единый день голосования 9 сентября в регионе пройдут выборы 39 лиц местного самоуправления — 3 глав муниципальных образований и 36 депутатов в Кетовском, Лебяжьевском, Половинском, Сафакулевском, Частоозерском и Щучанском районах.



Как отметили в пресс-службе губернатора области, период выдвижения и регистрации кандидатов завершился. Зарегистрировано 98 кандидатов. Это представители партий «Единая Россия» и ЛДПР, а также самовыдвиженцы.



«Пока жалоб на нарушение проведения предвыборной агитации в избирательные комиссии муниципальных образований не поступало. На выборах в органы местного самоуправления будет применяться досрочное голосование. В избирательных комиссиях муниципальных образований оно будет проводиться с 29 августа по 4 сентября включительно. В участковых избирательных комиссиях — с 5 по 8 сентября», — отметила в ходе совещания заместитель председателя Избирательной комиссии Курганской области Елена Дружинина.



Подводя итоги совещания, Виктор Сухнев подчеркнул: «Выборы в органы местного самоуправления в Курганской области должны пройти организованно, в соответствии с федеральным и региональным законодательством. Никаких нарушений не должно быть».



Голосование будет проводиться на 21 избирательном участке, где зарегистрировано 16 тысяч 663 избирателя. Все бюллетени отпечатаны, участки оснащены компьютерами для изготовления протоколов об итогах голосования с машиночитаемым кваркодом.



Фото kurganobl.ru