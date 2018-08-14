В День города курганцам покажут самого сильного человека России и буксировку силачами КамАЗа

15:08 | 17.08.2018

В День города на центральной площади пройдет спортивное соревнование «Самый сильный человек» на призы главы города Кургана, в котором примут участие сильнейшие спортсмены областного центра. На мероприятие пригласили звезду силового экстрима, многократного обладателя титула «Самый сильный человек России» и рекордсмена Книги рекордов Гиннесса Эльбруса Нигматуллина.



По информации администрации города, специально подготовленным спортсменам предстоит выполнить ряд сложнейших упражнений. Участники будут поднимать гантели весом 65 кг, преодолевать дистанцию 20 метров со специальным снарядом «коромысло», вес которого достигает 300 кг. Силачи выполнят кантовку 250-килограммовой покрышки и совершат пробежку с «чемоданами фермера» — снарядами для силового экстрима весом 110 кг каждый. Самые сложные этапы ожидаются в завершение мероприятия — это подъем автомобиля на специальной раме и буксировка КамАЗа. Каждое упражнение будет выполняться участниками на время.



Попробовать свои силы на соревнованиях смогут не только спортсмены, но и зрители, для которых будут организованы специальные конкурсы.



Фото kurgan-city.ru