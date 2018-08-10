ЖКХ Курганской области готово к отопительному сезону на 65,3 %

17:11 | 16.08.2018

В середине августа жилищно-коммунальное хозяйство Курганской области готово к новому отопительному сезону на 65,3 %. Эти показатели соответствуют уровню прошлогодних, сообщили в пресс-службе губернатора региона.



Запас угля в котельных составляет 12,3 тысячи тонн, или 36 % от нормативного, мазута — 71 тонна, или 72 %. Жилищный фонд готов к зиме на 62 %, котельные — на 63 %, тепловые сети — на 65 %, водопроводные — на 71 %. Завершить подготовку объектов социальной сферы планируют до 1 сентября, жилищного фонда — до 15 сентября.



По данным правительства региона, в этом году из областного бюджета муниципальным образованиям на подготовку к отопительному периоду было направлено более 511 млн рублей. Ряд трансфертов были опережающими.