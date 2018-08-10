Очередной транш городской субсидии «Водный Союз» пустил на погашение долгов

13:40 | 16.08.2018

АО «Водный Союз» получило третью часть городской субсидии, на средства которой в Кургане ведутся масштабные ремонтные работы на сетях водоснабжения и водоотведения. Сумма составила 51 млн рублей. Но, как оказалось, долги компании едва ли не превышали полученные средства.



«К моменту поступления средств из городского бюджета мы уже имели на руках претензию от одного из поставщиков на сумму, превышающую 40 миллионов рублей. Оплатив его услуги, нам удалось избежать судебных разбирательств. Остальные средства были направлены подрядчикам за фактически выполненные работы», — цитирует пресс-служба компании слова руководителя «Водного Союза» Владимира Овсянникова.



Топ-менеджер подчеркнул, что на сегодня в рамках субсидии идет капитальный ремонт сетей водопровода и канализации на улице Коли Мяготина, а также водопровода на бульваре Солнечном. В ближайших планах — замена задвижек и оборудования на сетях и очистных сооружениях, работы по устранению аварий на централизованных системах холодного водоснабжения и водоотведения.



Полная сумма городской субсидии составляет 150 миллионов рублей. Конечной датой расчета, согласно условиям выделения денег, было обозначено третье августа. Все работы компания обязана завершить до конца текущего года. Неосвоенные деньги «Водный Союз» должен вернуть в бюджет.



Отметим, что сейчас износ канализации в городе составляет 93 %, труб водоснабжения — 76 %.



Фото water45.ru