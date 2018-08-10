На трассе Екатеринбург — Курган из-за дождя перевернулся Mitsubishi Lancer

13:16 | 16.08.2018

На территории Далматовского района Курганской области перевернулся автомобиль Mitsubishi Lancer. Авария произошла утром 15 августа на 184 километре трассы Екатеринбург — Курган.



По информации Госавтоинспекции региона, 51-летний житель Кургана вел машину со скоростью, которая не соответствовала погодным условиям. Шел дождь. Водитель не справился с управлением и слетел с дороги в кювет, где машина перевернулась. В результате происшествия курганец получил травмы. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.



Фото гибдд.рф