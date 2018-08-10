На улице Витебского в Кургане заработала новая линия наружного освещения

11:28 | 16.08.2018

На улице Витебского в Заозерном в полную силу заработала новая линия наружного освещения, сообщает пресс-служба администрации Кургана. Линия была построена в рамках муниципального контракта.



Работы по установке и монтажу световых опор производила компания ООО «Энергия-М». Всего вдоль улицы возвели 19 новых световых опор с современными светильниками. Днем 15 августа специалисты провели проверку осветительного оборудования и пробное зажжение фонарей.



Отметим, ранее от жителей улицы Витебского в адрес мэрии поступали многочисленные просьбы наладить в микрорайоне уличное освещение.



Фото kurgan-city.ru