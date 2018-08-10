Зауралец получил 7 лет строгача за попытку убийства соседа по палате

10:29 | 16.08.2018

Кетовский районный суд приговорил 46-летнего мужчину к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за покушение на убийство пациента в Курганском областном противотуберкулезном диспансере.



Следствием и судом установлено, что у обвиняемого сложились личные неприязненные отношения с соседом по палате. С 23 на 24 марта мужчина напал на соседа с ножом, несколько раз ударив его в голову, в шею и под ключицу. Разбушевавшегося пациента вовремя остановили очевидцы. Выжить больному помогла своевременно оказанная медицинская помощь.



Приговор в законную силу не вступил.