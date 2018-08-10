На зауральской трассе пьяный водитель без прав раскурочил машину и покалечил свою пассажирку

15:58 | 15.08.2018

В Кетовском районе Курганской области по вине нетрезвого водителя пострадала 30-летняя женщина. По информации Госавтоинспекции, около 12:00 на 3-м километре автодороги Шмаково — Вятка зауралец не справился с управлением ВАЗ-21103. Машина угодила в кювет, налетев на препятствие.



В результате происшествия пассажирка автомобиля с травмами попала в медицинское учреждение. Водитель тоже получил травмы. В ходе разбирательства по факту аварии сотрудники полиции установили, что у мужчины нет водительских прав. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.



Фото гибдд.рф