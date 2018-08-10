Курганец зарезал приятеля из ревности к бывшей подруге

13:12 | 15.08.2018

Скоро перед судом предстанет 29-летний житель Кургана, который обвиняется в убийстве на почве ревности. Следственные органы регионального СКР завершили расследование уголовного дела и направили его в суд.



По версии следствия, курганец расправился со своим приятелем из ревности к бывшей возлюбленной. Преступление было совершено на кухне друга 24 мая. Ревнивец ударил соперника ножом в живот. После он и девушка сбежали из квартиры. Тело мужчины обнаружила сестра, пришедшая через несколько дней навестить брата.



В ходе следствия он полностью признался в убийстве приятеля. Ранее обвиняемый не раз привлекался к уголовной ответственности.