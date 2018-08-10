В Курганской области 62-летний педофил заманил девочку в гараж

12:07 | 15.08.2018

В Курганской области возбуждено уголовное дело против 62-летнего жителя Альменевского района. Пенсионер обвиняется в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 11-летней девочки.



По информации регионального СКР, в июне мужчина завлек знакомую девочку в свой гараж, где, осознавая, что потерпевшая в силу своего возраста не может правильно понимать характер и значение совершаемых с ней действий и оказывать ему сопротивление, совершил в отношении нее иные насильственные действия сексуального характера. Узнав о произошедшем, мать ребенка обратилась в правоохранительные органы.



К настоящему времени мужчине предъявлено обвинение, по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего и проверяет обвиняемого на причастность к совершению аналогичных преступлений.