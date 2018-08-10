Еще четверо пострадавших от майских пожаров зауральцев получат помощь

11:19 | 15.08.2018

Четверо пострадавших от майского пожара в деревне Чесноковка Щучанского района получат финансовую помощь в общей сумме около 726 тысяч рублей из резервного фонда правительства Курганской области. Такое решение было принято на заседании кабмина 14 августа.



В июне жителям деревни, чьи дома уничтожил пожар 20 мая, уже было выделено 1,8 млн рублей. Правительство региона одобрило компенсацию погорельцам, которые не успели вовремя оформить необходимые документы, так как работали за пределами области. Средства будут направлены на приобретение жилья взамен утраченного при пожаре.



Ранее из резервного фонда области также была выделена компенсация в размере 4,8 млн рублей пострадавшим в майском пожаре в селе Мыркайское Мишкинского района.