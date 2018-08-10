Мэрия Кургана: вводится запрет на стоянку транспорта на улице Ленина

18:10 | 14.08.2018

В Кургане вводится запрет на остановку и стоянку всех видов транспорта по улице Ленина на участке от Советской до Коли Мяготина. Ограничение будет введено с понедельника, 20 августа.



Как пояснили администрации города, данная мера вводится для увеличения пропускной способности автомобильной дороги. О запрете остановки и стоянки транспорта жителей будут информировать соответствующие дорожные знаки, которые установят на данном отрезке улицы.



Фото 2gis.ru