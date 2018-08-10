Курганскому стадиону присвоят имя олимпийского чемпиона Валерия Брумеля

14:14 | 14.08.2018

Стадиону «Центральный» в Кургане присвоят имя чемпиона Олимпийских игр и заслуженного мастера спорта СССР Валерия Брумеля. Такое решение принято на заседании правительства региона сегодня, 14 августа, рассказали в пресс-службе губернатора области.



Предложение прошло общественное обсуждение и одобрено родственниками легендарного легкоатлета. После проведения всех необходимых процедур состоится официальная церемония по присвоению стадиону имени Валерия Николаевича Брумеля, на которую планируют пригласить его родных и профессиональных спортсменов.



В 1964 году после триумфального выступления на Олимпийских играх в Токио Валерий Брумель попал в автокатастрофу. Вернуться в большой спорт и покорить новые высоты он смог только благодаря лечению у академика Гавриила Абрамовича Илизарова в Кургане. В 1968 году Валерий Брумель принял участие в открытии первых зауральских областных летних сельских спортивных игр «Золотой колос», которые прошли в Кетовском районе. В 1970 году спортсмен покорил высоту 205 см.



Фото www.kurgan-city.ru