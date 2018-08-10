В деле курганского подполковника МЧС региональное УФСБ вскрыло новый эпизод

11:33 | 14.08.2018

В рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий начальником одной из пожарных лабораторий Курганской области региональное УФСБ вскрыло новый эпизод преступной деятельности фигуранта.



Следствие выяснило, что подследственный также осуществлял мошеннические действия в сфере технического обслуживания вверенных ему служебных автомобилей, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Курганской области. В частности, подполковник обратился к своим знакомым в одном из центров по обслуживанию автомобилей с просьбой изготовить документы о якобы проведенном техобслуживании нескольких машин.



В дальнейшем на основании договоров и актов выполненных работ высокопоставленный сотрудник МЧС отдал указание бухгалтерии оплатить предоставленные счета, а после поступления необходимой суммы на банковскую карту водителя, используя свое служебное положение, потребовал у подчиненного обналичить и передать деньги лично ему. Таким образом, нанесенный ущерб бюджетной организации составил не менее 70 тысяч рублей.



В результате сбора необходимой доказательственной базы следственным подразделением УФСБ возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием служебного положения».



Напомним, ранее следствие установило, что подполковник внутренней службы МЧС заставлял подчиненных возвращать деньги, полученные на основании изданных и подписанных фигурантом приказов о поощрении и оказании материальной помощи. Всего руководитель собрал со своего коллектива не менее 270 тысяч рублей, которыми распорядился по своему усмотрению. В отношении начальника пожарной лаборатории было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Расследование продолжается.