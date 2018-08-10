Курганские чекисты накрыли уральскую ОПГ, которая незаконно помогала иностранцам получить разрешение на работу и жительство в России

19:25 | 13.08.2018

Курганское УФСБ пресекла деятельность уральской ОПГ, которая помогала иностранцам за деньги незаконно получить разрешения на временное проживание и на работу в России, а также вид на жительство в стране. Ради «бизнеса» преступники даже освоили ремесло оператора и профессию режиссера.



По информации пресс-службы управления, шесть россиян и один иностранец, проживающие в Кургане и Екатеринбурге, организовывали незаконное пребывание в РФ не менее чем 24 граждан других государств.



Преступная группа помогала иностранцам за деньги получить сертификаты, подтверждающие владение русским языком, знание истории и основ законодательства России, без фактического проведения комплексного экзамена. После документ использовали для оформления патента, разрешения на временное проживание в РФ либо вида на жительства.



Часть группы занималась поиском иностранцев, не способных либо не желающих самостоятельно сдавать экзамен. Они же подыскивали помещения для проведения видеосъемки в целях фальсификации хода сдачи иностранцами устной части экзамена, получала с них оплату за оказываемые услуги и передавала готовые сертификаты.



Другие вовлекали в преступную схему сотрудников коммерческой организации в Екатеринбурге, заключивших договор на организацию услуг по проведению тестирования с одним из аккредитованных высших учебных заведений Санкт-Петербурга, куда впоследствии и направлялись сфальсифицированные результаты сдачи экзаменов. Полученные из университета сертификаты иностранцы использовали для получения необходимых разрешений на пребывание на территории России.



В настоящее время в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по п. «а» ч.2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, совершенное группой лиц по предварительному сговору), пять участников преступной группы содержатся в СИЗО, двое находятся под обязательством о явке.



В соответствии с российским законодательством каждому фигуранту грозит до 7 лет лишения свободы.