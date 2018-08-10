Черные выходные. На дорогах Курганской области погибли 8 человек и 17 получили травмы

19:16 | 13.08.2018

Минувшие выходные в Курганской области стали черными: 8 человек погибли и 17 получили травмы в одиннадцати ДТП. Беспечность взрослых погубила двух младенцев и покалечила еще двоих детей. Всего с 10 по 12 августа в регионе произошло 78 дорожных аварии, сообщает Госавтоинспекция Зауралья. Обстоятельства всех происшествий устанавливаются.



Самая тяжелая по последствиям авария произошла вечером 12 августа на территории Кургана. В ДТП погибли четыре человека и двое серьезно пострадали. Как сообщает ведомство, на 279 километре трассы «Иртыш» 44-летний водитель AUDI 80, двигавшийся в направлении Омска, выехал на встречку и столкнулся с грузовиком VOLVO.



В результате аварии скончались до приезда скорой водитель AUDI 80 и трое его пассажиров: 30-летняя женщина и двое ее меленьких детей 2016 и 2017 годов рождения. Еще одна пассажирка — 7-летняя девочка — получила тяжелые травмы и была госпитализирована в детскую областную клиническую больницу им. Красного Креста. 31-летний мужчина, который находился на переднем пассажирском сидении AUDI, тоже выжил, но получил тяжелые травмы. Его госпитализировали во 2 городскую больницу Кургана. Водитель грузовика не пострадал.



Как уточнили в Госавтоинспекции, детей перевозили без детских автокресел. В настоящее время по факту ДТП проводится доследственная проверка.



Утром того же дня в Варгашинском районе погиб водитель Chevrolet NIVA. На 31 км автодороги Варгаши — Мостовское — Крутихинское мужчина не справился с управлением автомобиля, съехал с дороги и врезался в дерево. Он скончался до приезда скорой.



В Шумихинском районе вечером 11 августа на 137 км дороги «Иртыш» произошло столкновение автомобилей Renault Fluence под управлением жителя Челябинской области и Renault Duster, за рулем которого сидел житель Кемеровской области. Челябинец от полученных трав скончался на месте аварии, его 60-летняя пассажирка получила травмы. Пострадали водитель Renault Duster и его маленький пассажир — ребенок 2017 года рождения. Еще один пассажир Duster — 30-летняя женщина — от полученных травм скончалась на месте. Младенец во время движения находился на руках матери.



Еще одну жизнь унесла авария на улице Бурова-Петрова в Кургане 10 августа. При перестроении с правой полосы на левую занесло автомобиль ВАЗ 2112 и выбросило на встречку, где произошло столкновение с Hyundai Solaris. В результате происшествия 25-летний пассажир ВАЗа погиб на месте ДТП. Водители отделались травмами.