Курган: новости дня
19:16 | 13.08.2018
Черные выходные. На дорогах Курганской области погибли 8 человек и 17 получили травмы
Самая тяжелая по последствиям авария произошла вечером 12 августа на территории Кургана. В ДТП погибли четыре человека и двое серьезно пострадали. Как сообщает ведомство, на 279 километре трассы «Иртыш» 44-летний водитель AUDI 80, двигавшийся в направлении Омска, выехал на встречку и столкнулся с грузовиком VOLVO.
В результате аварии скончались до приезда скорой водитель AUDI 80 и трое его пассажиров: 30-летняя женщина и двое ее меленьких детей 2016 и 2017 годов рождения. Еще одна пассажирка — 7-летняя девочка — получила тяжелые травмы и была госпитализирована в детскую областную клиническую больницу им. Красного Креста. 31-летний мужчина, который находился на переднем пассажирском сидении AUDI, тоже выжил, но получил тяжелые травмы. Его госпитализировали во 2 городскую больницу Кургана. Водитель грузовика не пострадал.
Как уточнили в Госавтоинспекции, детей перевозили без детских автокресел. В настоящее время по факту ДТП проводится доследственная проверка.
Утром того же дня в Варгашинском районе погиб водитель Chevrolet NIVA. На 31 км автодороги Варгаши — Мостовское — Крутихинское мужчина не справился с управлением автомобиля, съехал с дороги и врезался в дерево. Он скончался до приезда скорой.
В Шумихинском районе вечером 11 августа на 137 км дороги «Иртыш» произошло столкновение автомобилей Renault Fluence под управлением жителя Челябинской области и Renault Duster, за рулем которого сидел житель Кемеровской области. Челябинец от полученных трав скончался на месте аварии, его 60-летняя пассажирка получила травмы. Пострадали водитель Renault Duster и его маленький пассажир — ребенок 2017 года рождения. Еще один пассажир Duster — 30-летняя женщина — от полученных травм скончалась на месте. Младенец во время движения находился на руках матери.
Еще одну жизнь унесла авария на улице Бурова-Петрова в Кургане 10 августа. При перестроении с правой полосы на левую занесло автомобиль ВАЗ 2112 и выбросило на встречку, где произошло столкновение с Hyundai Solaris. В результате происшествия 25-летний пассажир ВАЗа погиб на месте ДТП. Водители отделались травмами.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
19:44 | 13.08.2018
Екатеринбургский суд отменил регистрацию артистки шоу «Уральские пельмени» на выборах в гордуму
19:25 | 13.08.2018
Курганские чекисты накрыли уральскую ОПГ, которая незаконно помогала иностранцам получить разрешение на работу и жительство в России
19:16 | 13.08.2018
Черные выходные. На дорогах Курганской области погибли 8 человек и 17 получили травмы
17:51 | 13.08.2018
В Свердловской области объявлено предупреждение о смоге
17:35 | 13.08.2018
Пермякам напоминают о правилах отдыха у воды
17:32 | 13.08.2018
Церемония поднятия флага в День города обойдется Екатеринбургу почти в миллион рублей
17:29 | 13.08.2018
В Перми изменится работа светофоров на перекрестке КИМ и Тургенева
17:25 | 13.08.2018
В Перми устраняют аварию на газопроводе
16:58 | 13.08.2018
Опыт Пермского края в решении жилищного вопроса для детей-сирот будет использован по всей России
16:50 | 13.08.2018
В Добрянке отремонтированы четыре дороги по проекту «Безопасные и качественные дороги»
16:42 | 13.08.2018
За три дня в Свердловской области поймали 242 нетрезвых водителя
16:28 | 13.08.2018
Пермяков приглашают на автомобильный квест и танцевальный баттл
16:20 | 13.08.2018
При пожаре в общежитии на Восточной погиб один человек
16:01 | 13.08.2018
В Перми состоялись соревнования по оказанию медпомощи
15:51 | 13.08.2018
В День города на площади 1905 года выступят духовые оркестры из Китая и Казахстана
15:41 | 13.08.2018
Бывший бойфренд угнал у жительницы Зауралья автомобиль
15:28 | 13.08.2018
В двух городах Зауралья дольщики не могут дождаться жилья
15:24 | 13.08.2018
УрФУ вошел в топ-10 российских вузов по версии рейтинга Webometrics
14:59 | 13.08.2018
Слишком много нитратов: ученые УрГЭУ проверили арбузы в Екатеринбурге
14:50 | 13.08.2018
Пермский департамент земельных отношений переходит в онлайн
14:47 | 13.08.2018
Собственные доходы Курганской области подросли на 4 %
14:32 | 13.08.2018
Силовики провели показательные выступления для жителей Первоуральска
14:23 | 13.08.2018
В сентябре в Верхней Пышме откроют новую ледовую арену
13:38 | 13.08.2018
На Восточной горит общежитие УОМЗ
13:00 | 13.08.2018
В Прикамье демонтирован торговый объект
12:29 | 13.08.2018
Виды заработка на валютном рынке Форекс
12:24 | 13.08.2018
Неделя в Перми будет нежаркой
12:00 | 13.08.2018
В Талице судебного пристава уличили в злоупотреблении полномочиями ради поощрений по службе
11:51 | 13.08.2018
Свердловским чиновникам подлатают крышу
11:42 | 13.08.2018
В Каменске-Уральском в магазине мужчина зарезал двух человек
11:31 | 13.08.2018
СК Курганской области начал проверку по факту избиения полицейским подростка при задержании
11:21 | 13.08.2018
В Перми прошел спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника
11:12 | 13.08.2018
Завтра в Екатеринбурге перекроют два участка дорог
11:09 | 13.08.2018
Из Перми можно будет улететь в Тбилиси
10:26 | 13.08.2018
На улице Проезжей в Екатеринбурге в горящем доме погиб мужчина, пострадали женщина и трое детей
10:19 | 13.08.2018
Вынесен приговор членам преступной группы, грабившей женщин на парковках гипермаркетов в Екатеринбурге
09:53 | 13.08.2018
В Свердловской области забраковано 1,3 % рыбной продукции
09:28 | 13.08.2018
Минувшей ночью в Екатеринбурге сгорели два автомобиля
09:11 | 13.08.2018
Минувшей ночью в микрорайоне Компрессорного завода горело общежитие. Есть пострадавшие
00:33 | 13.08.2018
КУМЗ требуют признать банкротом за долг в 753 тысячи рублей