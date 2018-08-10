СК Курганской области начал проверку по факту избиения полицейским подростка при задержании

11:31 | 13.08.2018

Фото: TopNews

СКР по Курганской области проводит доследственную проверку по факту причинения телесных повреждений сотрудником полиции подростку в поселке Юргамыш.



Проверку следователи начали после сообщения об инциденте в СМИ. Произошло это в начале августа. При задержании 17-летнего подростка, управлявшего автомобилем без водительских прав, сотрудник полиции применил к нему физическую силу, ударив несколько раз ногой по голове.



Как отметили в следственном управлении, изложенная в публикации информация будет проверена, а также дана уголовно-правовая оценка действиям сотрудников правоохранительных органов. После установления всех фактических обстоятельств по результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.