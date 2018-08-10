Роспотребнадзор Зауралья: арбузы в регионе безопасны и не содержат нитратов

11:18 | 13.08.2018

Арбузы, которые продают в Курганской области, безопасны и не содержат нитратов. Об этом информирует зауральцев региональное управление Роспотребнадзора, ссылаясь на данные исследований в рамках государственного надзора и производственного контроля.



Областной центр гигиены и эпидемиологии исследовал более 300 проб плодоовощной продукции, включая бахчевые, черешню и клубнику, из них 18 проб импортной продукции. Специалисты проверили пробы на содержание нитратов, пестицидов, токсичных элементов (свинец, мышьяк, кадмий, ртуть). Все пробы соответствуют гигиеническим требованиям.