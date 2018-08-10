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Курган: новости дня


11:18 | 13.08.2018

Роспотребнадзор Зауралья: арбузы в регионе безопасны и не содержат нитратов

Арбузы, которые продают в Курганской области, безопасны и не содержат нитратов. Об этом информирует зауральцев региональное управление Роспотребнадзора, ссылаясь на данные исследований в рамках государственного надзора и производственного контроля.

Областной центр гигиены и эпидемиологии исследовал более 300 проб плодоовощной продукции, включая бахчевые, черешню и клубнику, из них 18 проб импортной продукции. Специалисты проверили пробы на содержание нитратов, пестицидов, токсичных элементов (свинец, мышьяк, кадмий, ртуть). Все пробы соответствуют гигиеническим требованиям.

© «Вечерние Ведомости»

 


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