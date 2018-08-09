В Кургане отреставрировали скульптуру «Читающие девушки»

16:05 | 10.08.2018

Управление капитального строительства Кургана отчиталось о завершении реконструкции созданной в середине прошлого века парковой скульптуры «Подруги», которая находится у кукольного театра «Гулливер». Композиция более известна курганцам как «Читающие девушки».



По информации мэрии, реставрации подвергалась как сама композиция, так и ее основание. За 60 лет своего существования скульптура претерпела ряд разрушений. В ходе ремонта у бетонных фигур были вновь сформированы две стопы, у одной из девушек практически отсутствовала кисть руки. Кроме этого, скульптор восстановил отбитые ранее носы и постамент, на котором размещена композиция. Для работы использовался бетон и шпатлевка. Скульптуру покрыли латексной фасадной краской.



Фото 2gis.ru