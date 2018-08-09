«Возвращаемся в эпоху аборигенов». В Кургане вандалы разгромили новую остановку у ЦПКиО

Фото «Типичный Курган»/«ВКонтакте»

Курганские маргиналы объявили войну новым стеклянным остановочным комплексам в городе. На этот раз от рук вандалов пал павильон у ЦПКиО. Как сообщается в группе «Типичный Курган» в социальной сети «ВКонтакте», произошло это вечером 9 августа.Хулиганы не просто разбили стекло, а выбили один из проемов, повалив его на землю. Напомним, совсем недавно поврежденные стекла обнаружили на уже отремонтированных павильонах на остановках «Орлова» (нечетная сторона) на улице Куйбышева и «Магазин «Детский мир» на улице Коли Мяготина. Замена каждого поврежденного триплекса обходится городу в 9 тысяч рублей. Отметим, устанавливают павильоны за счет бюджета города, на средства предпринимателей и социально ориентированных предприятий.В социальных сетях новость об очередной порче павильонов вызвала горячее обсуждение. Горожане констатируют: «Возвращаемся в эпоху аборигенов».«Сколько читал комментариев.... Молодежь ненавидит свой город. Дом, в котором мы живем, зависит от жильцов. Город что-то пытается сделать... А мы сердце оторвем у арт-объекта и остановку разобьем, бычок и бутылку бросим на дорогу...» — сетует Алексей Мухин.«Давно пора понять администрации, что стекло — для цивилизованных стран, где принято бережное отношение к уличным объектам, общественным местам. Люблю нашу Родину, но будем объективными... Всегда найдется паршивая овца в стаде, у которой руки чешутся разрушать все на своем пути. Или даже стайка таких. Нужны брутальные железобетонные остановки, чтобы все было приварено намертво. Некрасиво? Да. Но разбитые стеклянные остановки не лучше», — пишет Лия Головизина.Во время обсуждения некоторые горожане высказали предположение о заговоре компаний, которые эти павильоны устанавливают. «Люди, вы как на Луне живете. Кому выгодно, чтобы остановки ломали? Тому, кто их потом будет ремонтировать. Вспомните анекдот про шиномонтажку, которая разбрасывала гвозди на дороге, чтобы клиентов побольше было. Так и здесь», — пишет Мария Волкова.Некоторые горожане предложили установить у павильонов скрытые камеры видеонаблюдения, чтобы наконец-то поймать вандалов.