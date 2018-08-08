«Украли сердце Кургана!» Вандалы испортили новый арт-объект в сквере на улице Мяготина

14:58 | 9.08.2018

Сегодня ночью неизвестные вандалы испортили установленный две недели назад новый арт-объект в сквере на улице Коли Мяготина. Воры демонтировали и украли красное сердце, которое находилось между словами «Я» и «Курган». Информация об инциденте появилась в паблике «Типичный Курган» в социальной сети «ВКонтакте».



Скульптурная композиция была установлена на средства городского бюджета в конце июля. Сумма вложений составила 52 тысячи рублей.



«Украли сердце города Кургана! Кому оно вообще понадобилось?» — сетуют в социальных сетях горожане. «Может, кому-то нужно было сердце... своего же нет, — пишет Оля Олина. — А потом ноют, что наш город непривлекательный для жизни! А не надо его ломать!»



Некоторые горожане жалуются, что даже не успели сфотографироваться «рядом с этой достопримечательностью». «Не привыкли еще курганцы к «красоте», это защитная реакция», — шутит Мирослава Длинная.



В соцсети пользователи выразили уверенность, что сердце обязательно в День святого Валентина «всплывет». «Кто-то для любимой спер», — заключили горожане.



Фото «Типичный Курган»/«ВКонтакте»