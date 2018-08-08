Пермяк пытался ввезти в Екатеринбург партию нелегальных сигарет под видом березового угля

11:41 | 9.08.2018

Уроженец Пермского края пытался ввезти в Екатеринбург крупную партию казахстанских сигарет без маркировки под видом березового угля. Перевозчика выявили зауральские полицейские МО МВД России «Петуховский» на трассе «Иртыш».



По информации Управления Роспотребнадзора по Курганской области, мужчина перевозил 60 капроновых мешков, в каждом из которых находилось по 4 бумажных мешка с надписью: «Уголь березовый». В каждом бумажном мешке нашли по 35 блоков сигарет Fast. Всего насчитали 84 000 пачек.



Сотрудник ведомства составил протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 15.12 КоАП РФ — нарушение правил оборота продукции в части отсутствия на ней маркировки в виде акцизной марки установленного образца.



Мировой суд назначил пермяку наказание в виде штрафа и конфискации сигарет. После вступления постановления суда в законную силу табачная продукция будет уничтожена.