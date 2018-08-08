Дети калечат себя и гибнут. Госавтоинспекция Зауралья просит родителей не доверять своим чадам мототранспорт

11:29 | 9.08.2018

Госавтоинспекция Курганской области обратилась к родителям с просьбой не доверять детям мототранспорт, так как риск гибели или получения серьезных травм у этой категории участников движения максимален. Только в текущем году на дорогах региона произошло 51 ДТП с участием мототранспорта, в результате которых 6 человек погибли и 57 участников получили травмы. В 13 авариях за рулем были несовершеннолетние. Один мальчик погиб. Пятнадцать подростков, восемь из которых были в возрасте до 16 лет, получили травмы.



«Родители, приобретая своему ребёнку мототехнику, не осознают всю ответственность не только за жизнь и здоровье самого дорогого человека, но и безопасность других людей. Выезжая на дорогу, ребенок становится водителем, равноправным участником дорожного движения со всеми вытекающими из этого последствиями. При отсутствии опыта и навыков вождения дети на дороге могут растеряться и совершить необдуманные маневры», — поясняют в региональном УГИБДД МВД России.



Для управления мопедами и скутерами необходимо пройти обучение и получить водительское удостоверение. Однако все чаще на дорогах области появляются молодые неопытные водители мототехники, создавая аварийные ситуации, отмечают в ведомстве.



На сегодняшний день на территории РФ установлены категории и входящие в них подкатегории мототранспорта, на управление которыми необходимо водительское удостоверение.