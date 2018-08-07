В Кургане произошел крупный пожар в бараке на улице Климова

20:37 | 8.08.2018

Сегодня, 8 августа, в Кургане загорелся жилой двухэтажный многоквартирный дом № 13а на улице Климова. Как сообщает региональное ГУ МЧС России, информация о возгорании в одной из квартир барака в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступила в 17:02.



По оперативным данным ведомства, спасатели эвакуировали из горящего здания 10 человек. Пожар был локализован в 19:41. Информация о происшествии подлежит уточнению, добавили в управлении. Всего от МЧС России привлекались к тушению пожара 25 человек, 10 единиц техники.



По словам очевидцев, полностью сгорела крыша дома. Собравшихся зевак просили отойти от здания как можно дальше, так как в квартирах находятся газовые баллоны и есть угроза взрыва. «Рванет — мало не покажется!» — кричали людям. Жильцы выбегали из квартир, успев забрать первые попавшиеся под руку вещи и телефоны. Свидетели происшествия утверждают, что никто не пострадал.



Фото: группа «45 регион — Курган»/«ВКонтакте»