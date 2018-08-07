Курган: новости дня
20:37 | 8.08.2018
В Кургане произошел крупный пожар в бараке на улице Климова
По оперативным данным ведомства, спасатели эвакуировали из горящего здания 10 человек. Пожар был локализован в 19:41. Информация о происшествии подлежит уточнению, добавили в управлении. Всего от МЧС России привлекались к тушению пожара 25 человек, 10 единиц техники.
По словам очевидцев, полностью сгорела крыша дома. Собравшихся зевак просили отойти от здания как можно дальше, так как в квартирах находятся газовые баллоны и есть угроза взрыва. «Рванет — мало не покажется!» — кричали людям. Жильцы выбегали из квартир, успев забрать первые попавшиеся под руку вещи и телефоны. Свидетели происшествия утверждают, что никто не пострадал.
Фото: группа «45 регион — Курган»/«ВКонтакте»
© «Вечерние Ведомости»
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