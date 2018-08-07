В Кургане перекрыли улицы Коли Мяготина и Куйбышева

14:07 | 8.08.2018

Администрация города Кургана с сегодняшнего дня закрыла движение транспорта по улице Коли Мяготина на нескольких участках: возле жилого дома № 78 по улице Пролетарской и на отрезке от Кирова до Володарского. Перекрыта и улица Куйбышева на участке от Савельева до Кравченко.



Как отметили в мэрии, это необходимо в целях проведения аварийных ремонтных работ и обеспечения безопасности дорожного движения.



На улице Коли Мяготина ремонт теплосетей продлится до 23 августа. Движение маршрута № 330 в направлении Ледового дворца будет проходить по Савельева, Гоголя, Ленина, Станционной, пл. им. Слосмана, Зорге, Мяготина и далее по своему маршруту. В направлении улицы Достоевского — Мяготина, Зорге, пл. им. Слосмана, Станционная, Ленина, Мяготина, Пролетарская, Гоголя, Савельева и далее по своему маршруту.



Участок улицы Куйбышева (от Савельева до Кравченко) откроют 8 сентября. Здесь специалисты АО «Водный Союз» устраняют аварию на самотечном коллекторе диаметром 1000 мм.



Автобусы №№ 5, 10, 42, 72, 75, 327, 328, 329, 341, 342, 359, 378, 381, 388 в направлении аэропорта будет продвигаться по Куйбышева, Савельева, Сибирская, Б.-Петрова, Куйбышева и далее по своим маршрутам.



№№ 5, 10, 42 , 72, 75, 327, 328, 329, 341, 342, 359, 378, 381, 388 в направлении Центрального рынка поедут по улицам Куйбышева, Б.-Петрова, Сибирская, Савельева и далее по своим маршрутам.



№№ 309, 339 — ул. Куйбышева, Савельева, Сибирская, Кравченко, Куйбышева, Б.-Петрова в прямом и обратном направлениях и далее по своим маршрутам;



№ 26 — Куйбышева, Савельева, Сибирская, Кравченко, Куйбышева, Бурова-Петрова и далее по своему маршруту в прямом направлении; в обратном направлении — Бурова-Петрова, Сибирская, Савельева, Куйбышева и далее по маршруту.



Для посадки и высадки пассажиров в этот период организованы временные остановки. В направлении Центрального рынка — на Куйбышева в районе дома № 131, в направлении аэропорта — на Савельева в районе Ледовой арены, на Бурова-Петрова — в районе дома № 14.