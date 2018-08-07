Кресло под губернатором Кокориным становится шатким. Фонд «Петербургская политика» оценил его риски

12:28 | 8.08.2018

Фонд «Петербургская политика» исследовал риски ротации действующих глав российских регионов, полномочия которых истекают в 2019 году. Риски губернатора Курганской области Алексея Кокорина попасть под увольнение эксперты назвали средними. Точно такая же ситуация наблюдается у глав Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Крыма, Вологодской и Оренбургской областей.



Повышенные риски отмечены у руководства Челябинской области, Алтая, Башкортостана, Ставропольского края, Астраханской, Волгоградской, Курской, Липецкой, Мурманской областей и Санкт-Петербурга.



«После дня голосования 9 сентября открывается окно возможностей для следующей волны замены глав регионов, тем более что такие залповые перестановки приносили федеральной власти в последнее время очевидное эмоциональное удовлетворение, — говорится в аналитическом материале Фонда. — Наибольшее внимание будет приковано к регионам, у глав которых в 2019 году завершается срок полномочий. Примечательно, что из 33 глав регионов, избранных или утвержденных в 2014 году, свои посты к настоящему времени сохранили лишь 17».



Также стоит отметить, что Курганская область попала в рейтинг регионов со слабой социально-политической устойчивостью.



Среди позитивных событий, связанных с регионом, эксперты Фонда отметили презентацию губернатором Алексеем Кокориным инвестиционного потенциала области на международной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2018», а также открытие в Кургане нового предприятия — ООО «Комбинат каркасно-строительных изделий».



Негативных событий исследователи насчитали намного больше. Домашний арест отправленного в отставку вице-губернатора, директора Департамента экономического развития Сергея Чебыкина нанес серьезный удар по имиджу власти. Высокопоставленному чиновнику предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями.



Также эксперты посчитали негативными объявление карантина в Целинном районе из-за вспышки узелкового дерматита крупного рогатого скота на территории села Матвеевка, массовый митинг профсоюзов в Кургане против повышения пенсионного возраста и пожар на Шуховском мусорном полигоне. Не прошла мимо Фонда и информация о 71-м месте региона по уровню долговой нагрузки по данным «РИА Рейтинг» (92,0 %).



Заметными событиями стали освобождение от должности главного федерального инспектора Александра Кистанова и поддержка Курганской областной Думой законопроекта о пенсионной реформе 12 июля.



Фото kurganobl.ru