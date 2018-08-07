Житель Кургана получил 2 года лишения свободы за экстремистские сообщения в Telegram

10:51 | 8.08.2018

Курганский городской суд приговорил к 2 годам лишения свободы в колонии-поселении приверженца запрещенного в России движения «Артподготовка» Евгения Лесового. Курганец признан виновным в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ) в Telegram. Также суд запретил ему 2 года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей.



Как рассказали в СКР по Курганской области, собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора. Суд установил, что Лесовой вступил в одну из публичных групп мессенджера Telegram межрегионального общественного движения «Артподготовка», которое запрещено в России и признано экстремистской организацией. Группа была связана с подготовкой к массовым беспорядкам 5 ноября 2017 года.



Курганец размещал в Telegram сообщения, в которых содержалась пропаганда и призывы к массовым беспорядкам, информация, направленная на возбуждение ненависти и вражды, а также призывы к осуществлению экстремистской деятельности.



Свою вину в совершении экстремистской деятельности обвиняемый в ходе предварительного следствия и в суде не признал.



Приговор не вступил в законную силу.