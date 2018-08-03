Ремонт улицы Ленина в Кургане выходит на финишную прямую

17:17 | 7.08.2018

В Кургане ремонт улицы Ленина на участке от Советской до Коли Мяготина практически завершен. Сегодня, 7 августа, подрядчик МУП «СДП» закончил укладку верхнего слоя щебеночно-мастичного асфальтобетонного покрытия на данном отрезке дороги.



По информации администрации города, помимо замены покрытия была произведена частичная замена бортового камня, установка смотровых колодцев на сетях на одном уровне с поверхностью проезжей части дороги.



Следующим этапом ремонта станет укладка асфальтобетонного покрытия в парковочных карманах, а также прочистка ливневой канализации. Затем планируется начать ремонт перекрестка улиц Ленина и Куйбышева.



Также в мэрии отмечают, что с утра 7 августа открыто движение на перекрестке улиц Ленина и Гоголя, где ранее проводились ремонтные работы АО «Водный Союз».



Фото kurgan-city.ru