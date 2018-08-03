Курган: новости дня
17:17 | 7.08.2018
Ремонт улицы Ленина в Кургане выходит на финишную прямую
По информации администрации города, помимо замены покрытия была произведена частичная замена бортового камня, установка смотровых колодцев на сетях на одном уровне с поверхностью проезжей части дороги.
Следующим этапом ремонта станет укладка асфальтобетонного покрытия в парковочных карманах, а также прочистка ливневой канализации. Затем планируется начать ремонт перекрестка улиц Ленина и Куйбышева.
Также в мэрии отмечают, что с утра 7 августа открыто движение на перекрестке улиц Ленина и Гоголя, где ранее проводились ремонтные работы АО «Водный Союз».
Фото kurgan-city.ru
© «Вечерние Ведомости»
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