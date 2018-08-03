В Шадринске по вине пьяного водителя погибла 32-летняя пассажирка

15:58 | 7.08.2018

В Шадринске нетрезвый водитель погубил 32-летнюю пассажирку. Автомобиль влетел на большой скорости в отбойник. Авария произошла ночью на 226-м километре дороги Екатеринбург — Курган.



По информации зауральской Госавтоинспекции, 31-летний водитель ВАЗ-21093 ехал по трассе со скоростью, не соответствующей конкретным условиям движения, не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. Шадринец находился в состоянии алкогольного опьянения.



Находившаяся на пассажирском сиденье 32-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте ДТП. Водитель в аварии не пострадал. В ходе разбирательства по факту происшествия сотрудники полиции установили, что женщина во время движения не была пристегнута ремнем безопасности.



Фото гибдд.рф