В субботу на Курганском ипподроме конники поборются за Кубок губернатора

13:57 | 6.08.2018

В субботу, 11 августа, на Курганском ипподроме состоятся конноспортивные соревнования. Главным событием праздника станет борьба за Кубок губернатора Зауралья.



По информации правительства области, в программе — заезды на лошадях рысистых пород. В состязаниях примут участие команды Курганской, Тюменской, Свердловской, Челябинской, Омской областей, Пермского края, Башкортостана и Казахстана. Помимо Кубка губернатора спортсмены поборются за Кубок главы города Кургана, традиционные и именные призы.



Старт праздника намечен на 11 часов утра. Вход свободный. Для гостей будут работать выездные кафе. Все желающие смогут сфотографироваться с лошадьми.