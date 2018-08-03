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Курган: новости дня


13:37 | 6.08.2018

В Курганской области столкнулись 4 автомобиля. Есть пострадавшие

На территории Юргамышского района в Курганской области произошла массовая дорожная авария. По предварительной информации региональной Госавтоинспекции, столкнулись четыре автомобиля на 203-м километре автодороги М-51 «Байкал». Случилось это в пятницу вечером, 3 августа.

По данным ведомства, водитель автомобиля «Газель Луидор» не справился с управлением, не выдержал дистанцию до движущейся впереди легковушки LADA Kalina и допустил с ней столкновение. От удара Kalina отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с ВАЗ-2121 «Нива». «Луидор» продолжил движение и ударился по касательной с попутным автомобилем «Газель-2834ХЕ», а затем съехал в кювет.

В результате аварии два водителя получили травмы. Трем пассажирам оказали разовую медицинскую помощь, в том числе несовершеннолетнему подростку. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Фото гибдд.рф

© «Вечерние Ведомости»

 


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