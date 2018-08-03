На зауральском озере Филино рыбак выпал из лодки и утонул

13:12 | 6.08.2018

В воскресенье вечером, 5 августа, на берегу озера Филино в деревне Егорино Мишкинского района погиб 77-летний рыбак. Следственные органы СУ СКР по Курганской области проводят доследственную проверку по факту смерти пенсионера.



В ходе первоначальных проверочных мероприятий следственно-оперативная группа установила, что мужчина выпал из собственной лодки в воду, когда возвращался на берег. Тело рыбака достали из воды двое товарищей, которые в момент несчастного случая находились на берегу озера, уточнили в следственном управлении.



В настоящее время следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.



Фото с места происшествия/kurgan.sledcom.ru