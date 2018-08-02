В Кургане велопробег в честь Дня железнодорожника изменит движение транспорта

17:05 | 3.08.2018

В субботу, 4 августа, в Кургане состоится велопробег, приуроченный ко Дню железнодорожника и 15-летию ОАО «РЖД». В этот день с 10 до 11 часов утра перекроют несколько улиц по маршруту движения велоколонны, информирует администрация города.



Пробег стартует в 10 часов утра в ЦПКиО. Сбор намечен у станции Пионерская детской железной дороги. Далее велосипедисты проедут по улицам 7-я Больничная, 5-я Больничная, Карельцева, Пушкина. Закончится пробег на стадионе «Локомотив».



По информации МКУ «Транспортное управление», движение общественного транспорта, следующего по улице Пушкина, на участке от Карельцева до стадиона «Локомотив», будет осуществляться по мере прохождения колонны велосипедистов.