Курган: новости дня
17:05 | 3.08.2018
В Кургане велопробег в честь Дня железнодорожника изменит движение транспорта
Пробег стартует в 10 часов утра в ЦПКиО. Сбор намечен у станции Пионерская детской железной дороги. Далее велосипедисты проедут по улицам 7-я Больничная, 5-я Больничная, Карельцева, Пушкина. Закончится пробег на стадионе «Локомотив».
По информации МКУ «Транспортное управление», движение общественного транспорта, следующего по улице Пушкина, на участке от Карельцева до стадиона «Локомотив», будет осуществляться по мере прохождения колонны велосипедистов.
© «Вечерние Ведомости»
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