Жительнице Зауралья грозит срок за выращивание кустов мака в огороде

16:52 | 3.08.2018

В Курганской области в отношении местной жительницы возбуждено уголовное дела за выращивание мака в огороде. Факт незаконного культивирования растения выявили накануне в рамках операции «Мак-2018» сотрудники отделения полиции «Лебяжьевское» МО МВД России «Макушинский».



По информации пресс-службы областного УМВД России, участковый уполномоченный полиции Татьяна Каткова обнаружила на приусадебном участке подозреваемой 39 кустов мака. По словам женщины, мак она выращивала для личных целей. Все растения были направлены на экспертизу.



По результатам исследования было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.



Мера пресечения в отношении подозреваемой избирается.



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