Оправдывающий терроризм и призывавший к джихаду житель Зауралья осужден военным судом

11:40 | 3.08.2018

Приволжский окружной военный суд признал виновным 40-летнего жителя Курганской области Урала Хабибуллина в публичном оправдании терроризма и унижении человеческого достоинства по религиозным мотивам. Вместе с тем юридически уголовное дело в отношении зауральца было прекращено в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.



Как рассказали в пресс-службе УФСБ России по Курганской области, Хабибуллин являлся сторонником и последователем идей международного религиозного объединения «Нурджулар», запрещенного на территории Российской Федерации. Житель Альменевского района в 2012–2013 годах размещал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» информацию с призывом к джихаду, собирал соответствующую библиотеку и самостоятельно изготавливал брошюры с экстремистскими материалами, планируя использовать их для дальнейшего «просвещения» односельчан.



В ведомстве уточнили, что распространяемые тексты содержали информацию, направленную на признание идеологии и практики терроризма под видом религиозной идеологии правильными, нуждающимися в поддержке и подражании, а также негативно-оценочные высказывания по отношению к людям, не исповедующим ислам.



Во время обыска в доме Хабибуллина сотрудники ФСБ изъяли около 20 гигабайт тематических видео- и фотоматериалов, более 50 книг религиозного характера, в том числе запрещенных в РФ. После вступления постановления суда в законную силу диски и книги, содержащие экстремистские материалы, были уничтожены, оргтехника конфискована в доход государства.