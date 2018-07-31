За полгода в Курганской области убрали более 180 свалок

16:59 | 2.08.2018

По итогам шести месяцев этого года в Курганской области ликвидировали более 180 свалок. Предотвращенный вред окружающей среде составил порядка 50 млн рублей, сообщает пресс-служба губернатора региона.



Сегодня в регионе формируется система обращения с твердыми коммунальными отходами: создана нормативно-правовая база, выбран региональный оператор, уточнили в правительстве. Для формирования эффективной системы обращения с отходами планируется создание полигона по захоронению ТКО, мощностью 200 тысяч тонн в год, автоматизированного мусоросортировочного комплекса на 277 тысяч тонн в год и сети мусороперегрузочных станций за счет внебюджетных источников.