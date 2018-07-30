В Кургане драка между бездомными закончилась убийством

17:04 | 1.08.2018

Следственные органы СКР по Курганской области расследуют убийство 49-летнего бездомного. Мужчина не имел регистрации и постоянного места жительства на территории региона. Тело его обнаружили прохожие. В совершении преступления следователи подозревают его одноклассника.



По версии следствия, 30 июля подозреваемый выпивал со своим одноклассником у одного из домов на улице Дзержинского в Кургане. Между друзьями произошел конфликт. Убийца сначала ударил жертву кулаком по лицу, а после поднял с земли кирпич и ударил им по голове потерпевшего. Мужчина скончался на месте.



В настоящее время 48-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемый также не имеет постоянного места жительства, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.



Фото с места происшествия/kurgan.sledcom.ru