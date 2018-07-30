На конкурсе «Лидеры Зауралья» местным создают конкуренцию свердловчане, челябинцы, тюменцы, москвичи и питерцы

16:11 | 1.08.2018

Сегодня, 1 августа, состоялось заседание организационного комитета конкурса «Лидеры Зауралья». На совещании была озвучена информация о том, что 280 участников конкурса заполнили анкеты и выполнили первый онлайн-тест. Как рассказали в пресс-службе губернатора региона, в ближайшее время состоится заседание экспертного совета, на котором будет решено, кто из участников будет допущен до следующего тестирования.



По данным анкетирования, в конкурсе участвуют не только жители Зауралья: 18 заявок поступило из Екатеринбурга и Свердловской области, 11 — с Южного Урала и из Челябинска, 7 — из Тюмени. Также анкеты заполнили жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Владивостока и Татарстана. Наиболее активно подавали заявки жители Кургана, Шадринска, Кетовского и Далматовского районов.



Большая часть конкурсантов (60 %) — мужчины в возрасте от 26 до 35 лет. Это сотрудники коммерческих организаций, промышленных предприятий, государственные и муниципальные служащие и педагоги, также желание проявить себя выразили и неработающие граждане.



В рамках отборочного этапа конкурсантов ждут еще два тестирования. Одно проведут в режиме онлайн, а второе будет очным, его нужно будет пройти на базе Курганского филиала РАНХиГС. Задания помогут оценить управленческий потенциал соревнующихся, определить тип их характера, степень открытости и готовности к обучению. После анкетирования и трех тестов в полуфинал конкурса будут отобраны 30 человек. В финал выйдут 10 человек. Они будут защищать свои проекты. Победителей определят к концу ноября.



Фото kurganobl.ru