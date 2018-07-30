Приставы опечатали термальный бассейн на популярной в Зауралье базе отдыха «Баден-Баден»

15:04 | 1.08.2018

Судебные приставы закрыли термальный бассейн на популярной в Зауралье базе отдыха «Баден-Баден». Ранее Кетовский районный суд по материалам проверки Управления Роспотребнадзора по Курганской области вынес постановление о немедленном приостановлении работы бассейна сроком на 90 суток из-за выявленных нарушений.



Как рассказали в региональном УФССП России, на базу отдыха выехал судебный пристав-исполнитель с намерением опломбировать вход в бассейн и все входящие в него насосы. Владелец базы решил упростить задачу, попросив опечатать всю входную группу к термальному источнику, пояснив, что без бассейна не функционирует и вся остальная территория, кроме кафе и гостиницы базы.



Напомним, в надзорное ведомство с жалобой обратился один из отдыхающих. Специалисты взяли пробы воды и отправили их на экспертизу в региональный центр гигиены и эпидемиологии. В воде, помимо нарушения баланса химических веществ, были обнаружены опасные бактерии, которые могли привести к распространению инфекционных и паразитарных заболеваний, а также массовых отравлений среди населения.



Фото r45.fssprus.ru