На берегу озера Брюхово в Зауралье нашли мертвого рыбака

12:55 | 1.08.2018

В Курганской области утром 31 июля на берегу озера Брюхово в Далматовском районе обнаружили тело 53-летнего мужчины с признаками утопления. По данному факту региональное СУ СКР организовало проведение доследственной проверки.



Как сообщает следственное управление, в ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что 29 июля мужчина вышел на озеро на деревянной лодке, чтобы поставить рыболовную сеть, но на берег он не вернулся. Тело рыбака обнаружили спасатели во время поисков только на третий день.



В настоящее время следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.



Фото с места происшествия/kurgan.sledcom.ru