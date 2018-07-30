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Курган: новости дня


11:01 | 1.08.2018

Курган на 10 дней останется без горячей воды

С 3 августа на 10 дней будет приостановлена работа Курганской ТЭЦ-1 на плановый ремонт. В указанный период подача горячего водоснабжения в дома Кургана, кроме Заозерного микрорайона, будет прекращена, информирует администрация города. Обеспечивать горячей водой Заозерный будет ТЭЦ-2.

За это время специалисты проведут работы в рамках подготовки города к зиме в соответствии с утвержденным постановлением администрации областного центра. Ремонт позволит обеспечить надежное теплоснабжение и горячее водоснабжение потребителей как в летний период, так и в предстоящий отопительный сезон.

© «Вечерние Ведомости»

 


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