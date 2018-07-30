Курган на 10 дней останется без горячей воды

11:01 | 1.08.2018

С 3 августа на 10 дней будет приостановлена работа Курганской ТЭЦ-1 на плановый ремонт. В указанный период подача горячего водоснабжения в дома Кургана, кроме Заозерного микрорайона, будет прекращена, информирует администрация города. Обеспечивать горячей водой Заозерный будет ТЭЦ-2.



За это время специалисты проведут работы в рамках подготовки города к зиме в соответствии с утвержденным постановлением администрации областного центра. Ремонт позволит обеспечить надежное теплоснабжение и горячее водоснабжение потребителей как в летний период, так и в предстоящий отопительный сезон.