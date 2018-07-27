Зауральского следователя МВД осудили за фиктивный больничный

16:15 | 31.07.2018

В Курганской области бывший следователь СО МО МВД РФ «Притобольный» осужден за использование заведомо подложного документа — фиктивного больничного.



В суде было установлено, что в декабре 2016 года следователь представил по месту службы для подтверждения своего отсутствия на рабочем месте на законных основаниях подложную справку о прохождении лечения у врача-терапевта в ГБУ «Курганская больница № 2» в течение 12 дней. Однако в указанный в справке период ни в стационар, ни в поликлинику больницы он не обращался, уточнили в областной прокуратуре.



Суд согласился с позицией государственного обвинения и признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо ложного документа), назначив ему наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.



Экс-полицейский не согласился с приговором и обжаловал его. Притобольный районный суд оставил жалобу без удовлетворения.



Приговор вступил в законную силу.