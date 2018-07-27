На трассе Курган — Челябинск автомобиль Toyota врезался во встречный грузовик. Есть пострадавшие

13:22 | 31.07.2018

В Курганской области ночью 30 июля легковой автомобиль Toyota Vitz столкнулся с грузовиком Ford Transit на 98-м километре дороги «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск.



Как сообщает региональное УГИБДД, за рулем иномарки находилась 58-летняя жительница Читинской области. Женщина допустила выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовым автомобилем Ford Transit под управлением 45-летнего жителя Новосибирска.



В результате происшествия автоледи и ее 36-летняя пассажирка получили травмы и были госпитализированы в медицинское учреждение. Водитель грузовика в аварии не пострадал. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.