Роспотребнадзор Зауралья: пробы воды и почвы на Голубых озерах не соответствуют нормативам

11:58 | 31.07.2018

Пробы воды и почвы на Голубых озерах оказались плохими. По результатам лабораторных исследований, вода с муниципального пляжа не соответствует нормативам по показателю «термотолерантные колиформные бактерии», информирует Управление Роспотребнадзора по Курганской области.



Отобранные пробы песка и почвы не соответствуют по нормативу БГКП (присутствие в пробах бактерий кишечной палочки) и по нормативу «энтерококки». Почва с коммерческого пляжа СОК «Голубые озера» также не прошла лабораторную экспертизу по показателю БГКП.



В адрес администрации Кургана и СОК «Голубые озера» управление подготовило информационные письма.



Кроме того, в надзорное ведомство поступили жалобы от отдыхающих на антисанитарное состояние муниципального пляжа. Горожане жалуются на переполненные контейнеры и на несвоевременный вывоз мусора. В рамках рассмотрения обращения проведена экспертная оценка территории пляжа, с фиксацией фактов, отраженных в жалобе. На основании экспертизы будут приняты меры административного воздействия на собственников зоны рекреации, отметили в ведомстве.



Ранее на городских пляжах Бабьи Пески и на бульваре Солнечный выявлено несоответствие проб воды по показателю «термотолерантные колиформные бактерии». Купание был запрещено до особого распоряжения.



Фото kurgan-city.ru