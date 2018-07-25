На подполковника внутренней службы ГУ МЧС Зауралья завели уголовное дело

13:29 | 27.07.2018

Следственное подразделение УФСБ России по Курганской области возбудило уголовное дело по факту превышения должностных полномочий в отношении подполковника внутренней службы регионального ГУ МЧС. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательств вины подследственного.



По информации пресс-службы регионального УФСБ, в течение двух лет начальник одной из пожарных лабораторий издавал и подписывал приказы о поощрении и оказании материальной помощи своим сотрудникам. Затем, зная, что подчиненные находятся от него в служебной и административной зависимости, подполковник внутренней службы МЧС заставлял коллектив возвращать деньги. Сумма премий и материальных выплат варьировалась от 3 до 100 тысяч рублей.



Сотрудники были вынуждены подчиняться, опасаясь неблагоприятных последствий по службе. Деньги переводили на банковскую карту начальника или передавали наличными в его кабинете. Всего предприимчивый руководитель собрал со своего коллектива не менее 270 тысяч рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.



Кроме того, установлены факты присваивания денежных средств учреждения. Начальник пожарной лаборатории составлял фиктивную финансово-хозяйственную документацию по затратам на ремонт техники, закупку канцелярских товаров и ГСМ.



Также, вопреки интересам службы, за денежное вознаграждение силовик лоббировал интересы некоторых коммерческих фирм в сфере пожарных сигнализаций. Совместно с предпринимателями он инициировал процедуру отказов в подключении автоматизированных пожарных сигнализаций, установленных конкурентами, к пультам пожарной охраны и настоятельно рекомендовал юридическим лицам при проверке сигнализаций обращаться в конкретные компании.